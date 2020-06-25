Частный американский космический корабль Crew Dragon может вернуться на Землю 2 августа.

Об этом заявил замруководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич. Он пояснил,что график возвращения зависит от загруженности астронавтов на МКС. Crew Dragon пока остается в «спящем режиме», но каждую среду специалисты тестируют его систему. 31 мая принадлежащий компании SpaceX космический корабль, в рамках первого испытательного полета с экипажем доставил на МКС астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена.