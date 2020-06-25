Немецкий автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак.

Как сообщает «Немецкая волна», поводом послужили посты Собчак в ее инстаграме, которые компания сочла расистскими. По сведениям издания, Audi планировала разорвать отношения с Собчак еще в марте из-за ее «неоднозначного образа». Süddeutsche Zeitung уточняет, что после недавних высказываний Собчак, контракт расторгли 24 июня без уведомления. После антирасистских выступлениий в США Собчак выложила в инстаграме видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой: в ролике на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». До этого Собчак недоумевала, почему протесты «заканчиваются разграблением магазина Louis Vuitton» в центре Лос-Анджелеса. Собчак сотрудничала с Audi восемь лет и считалась лицом бренда в России.