МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.

В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против 5,5%, прогнозировавшихся в апреле. В обновленном прогнозе фонда это объясняют кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, а также снижением ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен. При этом прогноз МВФ относительно роста российской экономики в 2021 году в июне оказался более благоприятным, чем в апреле — 4,1% против 3,5%.
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