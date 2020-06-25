МВФ ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.

В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против 5,5%, прогнозировавшихся в апреле. В обновленном прогнозе фонда это объясняют кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, а также снижением ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен. При этом прогноз МВФ относительно роста российской экономики в 2021 году в июне оказался более благоприятным, чем в апреле — 4,1% против 3,5%.