Федеральное большое жюри вынесло второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа.

Оно предполагает его сговор с хакерами, связанными с группой «Анонимы». Заключение не содержит новых эпизодов в дополнение к 18 статьям, перечисленным в первом обвинительном заключении в мае 2019 года. Однако, как сказано в документе, оно расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых Ассанжа обвинили ранее.
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