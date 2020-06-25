США перебросят часть войск из Германии в Польшу.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой. По словам президента США, размещать дополнительный американский контингент Польша будет за свой счет. Ранее Трамп предупредил, что Вашингтон сократит численность своего воинского Контингента в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за размещение американских военнослужащих и не увеличит расходы на оборону в рамках НАТО.