СК прекратил уголовное дело против петербуржца, сбежавшего в марте из карантина.

Он был отправлен туда после возвращения из-за границы. Как рассказал интернет-изданию «Фонтанка» адвокат Нодар Боколишвили, в действиях его подзащитного состава преступления не нашли. Расследование в отношении 32-летнего Георгия Образцова было первым в России уголовным делом о нарушении условий карантина.
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…