СК прекратил уголовное дело против петербуржца, сбежавшего в марте из карантина.

Он был отправлен туда после возвращения из-за границы. Как рассказал интернет-изданию «Фонтанка» адвокат Нодар Боколишвили, в действиях его подзащитного состава преступления не нашли. Расследование в отношении 32-летнего Георгия Образцова было первым в России уголовным делом о нарушении условий карантина.