В Москве скончались еще 12 пациентов с коронавирусом.

Показатель суточной смертности стал минимальным с 16 апреля, когда жертвами коронавируса в городе стали 7 человек. С тех пор количество летальных исходов в столице увеличивалось, а на максимуме (30 мая) достигло 78. По данным столичного оперативного штаба, на сегодняшний день число жертв Ковид-19 в Москве достигло 3669.
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