Больше миллиона москвичей записались на электронное голосование по поправкам к Конституции.

Это, как отмечает портал «Медуза», каждый 7-й избиратель. По официальной статистике, на некоторых участках таких желающих больше, чем избирателей в целом. Самый аномальный московский УИК расположен в Троицком административном округе. Там заявление на электронное голосование подало втрое больше общего числа избирателей на участке. В территориальной комиссии изданию объяснили это «техническим сбоем», а исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин назвал «аферой»