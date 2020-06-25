В России началось голосование по поправкам в Конституцию.

Оно будет идти в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Все эти дни участки будут работать с 8:00 до 20:00 местного времени. Кроме того, в течение первых шести дней в Москве и Нижегородской области будет идти голосование в электронном

виде по предварительно поданным заявкам. Подсчет результатов начнется после закрытия избирательных участков 1 июля. Изначально голосование было назначено на 22 апреля, однако было перенесено из-за ситуации с коронавирусом