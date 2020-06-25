В среду вечером в Москве был произведен салют в честь 75-летия Победы.

На его завершающем этапе небо столицы раскрасилось в цвета государственного триколора. В течение 15 минут из 40 салютных установок выпущено около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. Из 18 артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны произведено 30 залпов.