Штаб-квартира НАСА в Вашингтоне будет носить имя Мэри Джексон.

Это первая в американском космическом ведомстве афроамериканка-инженер. Директор НАСА Джеймс Брайденстайн написал у себя в Твиттере, что с нетерпением ждет официальной церемонии. Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре НАСА в штате Вирджиния в 1950-х годах и, по словам Брайденстайна, относилась к тем сотрудникам, которых принято называть «скрытыми фигурами».
Самое обсуждаемое
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...
В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…