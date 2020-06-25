Штаб-квартира НАСА в Вашингтоне будет носить имя Мэри Джексон.

Это первая в американском космическом ведомстве афроамериканка-инженер. Директор НАСА Джеймс Брайденстайн написал у себя в Твиттере, что с нетерпением ждет официальной церемонии. Джексон начинала свою карьеру в Исследовательском центре НАСА в штате Вирджиния в 1950-х годах и, по словам Брайденстайна, относилась к тем сотрудникам, которых принято называть «скрытыми фигурами».