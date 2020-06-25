При выводе американских войск из ФРГ, они будут направлены в разные места Европы.

Об этом объявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, Польша станет одним из таких мест. В этом случае, как отметил Трамп, Польша разместит дополнительный американский контингент за свой счет. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда после встречи с Трампом в Вашингтоне заверил, что его страна готова принять американских военных.