Президент Косово Хашим Тачи отказался от визита в США

Он вернется сегодня в страну после заявления спецпрокуратуры об обвинениях в военных преступлениях.

Хашиму Тачи пришлось отменить запланированную поездку в Вашинтон, где в субботу должна была пройти встреча представителей Белграда и Приштины. Это решение он принял после того, как специальная прокуратура сообщила, о том, что ему и еще девяти людям предъявлены обвинения в убийствах, похищении людей, преследовании и пытках. В акте утверждается, что президент непризнанного Косово несет ответственность за смерть почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, своих политических противников. Тачи был одним из основателей так называемой Освободительной армии Косово, которая в конце 1990-х воевала против сербских войск за независимость территории. Членов этой армии считают причастными к тяжким преступлениям – наркоторговле, похищении людей, торговле органами. Спецпрокуратура посчитала необходимым сообщить о предъявленных Тачи обвинениях, поскольку он пытался препятствовать работе Специального суда, созданного для расследования преступлений тех лет.

В результате войны в Косово погибло более 10 000 человек, более 1,5 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.