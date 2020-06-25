Движение в Москве сегодня серьезно ограничат из-за возвращения военной техники на базу в Алабине

В столице она принимала участие в военном параде.

Движение по пути следования техники перекроют с 9 утра. Это затронет район 1-й Магистральной улицы, Селикатных проездов и Звенигородского шоссе, а также направление в сторону улицы Народного ополчения. Полностью закроют проспект маршала Жукова, направление по Карамышевской набережной и одноименному мосту. С 10 утра остановят движение еще на ряде улиц, в том числе, Можайское и Минском шоссе. В ряде районов перекрытий будет запрещена парковка.

Военный парад перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. В нем приняли участие 234 единицы военной и специальной техники. В том числе, исторической. Парад продолжался 1 час 15 минут. Во время прохождения колонн техники и военных также действовали ограничения.

На парад приехали лидеры Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и ряда других стран.