В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Это минимальный показатель с начала апреля. Общее число умерших в столице с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 3 669, сообщает оперативный штаб.

По последним данным, в Москве выявлено почти 217 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц свыше 141 тысячи человек.