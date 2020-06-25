Польша готова принять дополнительные американские войска, выведенные из Германии

Президент страны Анджей Дуда обратился к главе Белого дома, чтобы тот не убирал силы из Европы, потому что это важно для ее безопасности. Об этом сообщил сам Дуда после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Он также выразил уверенность в том, что американские войска «будут поддерживать польскую армию» в случае внешней агрессии.

Ранее Трамп пообещал вдвое сократить число американских военных в Германии, до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил свои платежи в НАТО. Сегодня он заявил, что в случае развертывания дополнительных войск в Польше, это будет сделано за счет польской стороны. Глава американской администрации отметил, что переброска части войск из Германии в Польшу посылает мощный сигнал Москве, но несмотря на заявленные планы, Соединенные Штаты рассчитывают ладить с Россией.