Электронное голосование по поправкам в Конституцию начинается сегодня в Москве

Оно продлится до 30 июня.

Возможность проголосовать онлайн будет доступна москвичам с 10 утра на специальном сайте. Там надо будет открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится, если ввести код, который придет в СМС на номер, который житель Москвы указал в личном кабинете. Завершится такое голосование 30 июня в 20:00. За минуту до этого завершится выдача электронных бюллетеней. По данным мэрии, всего для участия зарегистрировались чуть более миллиона жителей столицы. Однако около 24 тысяч заявок отклонили. Больше всего из-за некорректно введенных данных, говорят в столичной администрации. Часть москвичей подавала заявки повторно. Еще одной причиной стала регистрация с двух разных личных кабинетов на один телефон. Есть еще такие пользователи, которые уже больше года не заходили на свои страницы на портале мэрии или госуслуг. Ряд изданий писали, что в Москве некоторых бюджетников и даже сотрудников коммерческих компаний настоятельно просили зарегистрироваться для участия в электронном голосовании. В общественном штабе по наблюдению за выборами отвечали, что фактов принуждения к этому они не зафиксировали.

Очное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля.