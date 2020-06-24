В Центризбиркоме объяснили ситуацию с аномально высоким числом желающих проголосовать дистанционно в Троицком округе

В Центризбиркоме объяснили перестраховкой ситуацию с аномально высоким числом желающих проголосовать дистанционно в Троицком округе. Зампредседателя комиссии Николай Булаев сообщил ТАСС, что 30 тысяч жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявления. Поэтому уведомление об исключении данных избирателей из списка голосующих онлайн были направлены в участковые комиссии не только по месту жительства, но и в некоторые другие, в том числе, в Троицком округе. Это сделано для перестраховки от неоднократного голосования.

Все недочеты будут устранены, заверил «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от Троицка, член штаба по наблюдению за голосованием Валерий Головченко.

Ранее эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин обратил внимание на то, что на четырех участках в Троицке о желании проголосовать через интернет заявило значительно больше людей, чем числится там в списках избирателей. Он также отметил, что, согласно данным Центризбиркома, заявки на дистанционное голосование в Москве отправил «каждый седьмой избиратель», назвав это «крупнейшим за всю историю переселением народов».