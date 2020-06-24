В Москве в эти минуты гремит салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщалось ранее на сайте мэра, небо должны озарить около 10 тысяч вспышек. Будут использованы 52 пусковые установки. Шумовой эффект поддержат 30 залпов из 18 пушек времен войны.

Пиротехническое шоу началось на Лужнецкой набережной в 23 часа. Оно продлится 15 минут. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте mos.ru, а также на страницах в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Фейсбук».

В пресс-служба метро предупреждали, что после завершения салюта возможны ограничения на вход пассажиров на станциях «Ломоносовский проспект», «Университет», «Спортивная» и «Воробьевы горы».