В московском штабе по наблюдению за голосованием объяснили аномальное количество зарегистрировавшихся в Троицке

В московском штабе по наблюдению за голосованием объяснили аномальное количество зарегистрировавшихся на электронное волеизъявление в Троицке особенностями работы системы. Подробности рассказал эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы от Троицка, член штаба по наблюдению за голосованием Валерий Головченко.

Ранее эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин обратил внимание, что на четырех УИК в Троицке изъявили желание проголосовать через интернет значительно больше людей, чем числится в списках избирателей на этих участках.

«Откуда взялись эти 30 тысяч и почему они все попали в Троицк? Дело в том, что 30 тысяч жителей старой Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное голосование. Уведомления об исключении данных избирателей из списков голосующих по месту жительства были направлены по электронному алгоритму в участковые комиссии не только по месту их жительства, но и в некоторые другие комиссии, в том числе и в Троицком административном округе для перестраховки от неоднократного голосования», — разъяснил В.Головченко.

Как уточнил депутат, алгоритм работает таким образом, что руководствуется совпадением по адресу, а не по ФИО. «Почему новая Москва попала под внимание? Потому что там есть адреса, где нет улицы. И машина брала этих людей и дополнительно открепляла в качестве перестраховки. Просто она сочла это совпадением и направила в эти УИКи на всякий случай уведомления на исключения избирателей, которые на этих УИКах даже не зарегистрированы. Я считаю, что система сработала на отлично», — подчеркнул В.Головченко.

Он добавил, что это ни на что не повлияет. «Будет абсолютно прозрачное электронное голосование. Эти 30 тысяч человек из старой Москвы спокойно смогут проголосовать», — заключил В.Головченко.

Сейчас в Троицком административном округе заявления на онлайн-голосование подали 39% избирателей — 36 895 человек, а на четырех участках округа число записавшихся на дистанционное голосование людей превышает предельную нормативную численность избирателей на участке — 3 000 человек. Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин на сайте движения «Голос» отметил, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в Москве отправил «каждый седьмой избиратель столицы», назвав это «крупнейшим за всю историю переселением народов».