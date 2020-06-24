Автоконцерн Audi разорвал рекламный контракт с Ксенией Собчак после ее постов в инстаграме о протестах в США

Компания сочла их расистскими, сообщает издание Deutsche Welle. Audi «отвергает любые формы расизма и дискриминации», приводит газета слова представителя немецкого концерна. При этом, отмечается, что компания планировала разорвать отношения с Собчак еще в марте из-за ее «неоднозначного образа». Сегодня контракт расторгли без уведомления, уточняет Süddeutsche Zeitung.

В начале июня Собчак выложила видео, посвященное событиям в Миннеаполисе, где в ролике на фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».