СК прекратил уголовное дело против 32-летнего жителя Петербурга Георгия Образцова за побег из обсерватора

Следственный комитет прекратил уголовное дело против 32-летнего жителя Петербурга Георгия Образцова за побег из обсерватора. В его действиях не нашли состава преступления, сообщил интернет-изданию «Фонтанка» адвокат Нодар Боколишвили. По его словам, за все время расследования с его подзащитным провели одно следственное действие — допрос в качестве обвиняемого.

Уголовное дело против Образцова о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбудили в конце марта. Он, вернувшись из Швейцарии, сходил в МФЦ, а потом сбежал из санатория «Заря», куда его отправили после нарушения «режима самоизоляции».