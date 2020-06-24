Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом

Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом. Мероприятие состоится 30 июня в Тверской области. Об этом сообщил государственный телеканал «Беларусь 1», добавив, что о решении Лукашенко по поводу участия будет известно в ближайшее время.