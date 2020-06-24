Апелляционный суд в США постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего советника Трампа Майкла Флинна

Апелляционный суд в США постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего советника президента Трампа генерала Майкла Флинна. Этим решением, если оно не будет оспорено, может завершиться многомесячная борьба администрации Трампа за снятие обвинений с Флинна.

Федеральный апелляционный суд обязал нижестоящего судью Эммета Салливана отклонить обвинения против бывшего советника президента Трампа генерала Майкла Флинна в рамках уголовного дела за дачу ложных показаний под присягой. В мае судья Салливан отказался принимать решение прокуроров, которые по настоянию Трампа сняли обвинения с Флинна, который дважды пошел на сделку с правосудием и признался в совершении преступления — даче ложных показаний о содержании его разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. На снятии обвинений с Флинна публично настаивал президент Трамп, называя дело против своего бывшего советника охотой на ведьм и заговором. Но судья Салливан не принял решение прокуроров и вместо этого назначил отдельного судью для рассмотрения дела Флинна и представления возражений Минюсту США. Апелляционный суд сегодня решил, что у Салливан не было достаточных оснований для того, чтобы подвергать сомнению решение прокуроров.

Если сегодняшнее решение апелляционного суда не будет обжаловано, то уголовное дело против генерала Майкла Флинна будет прекращено.