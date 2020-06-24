В 23 часа должен состояться праздничный салют

Он продлится 15 минут. В столичной подземке предупредили, что в этой связи вход на некоторые станции метро после фейерверка будет ограничен. Речь идет о станциях «Ломоносовский проспект», «Университет», «Спортивная» и «Воробьевы горы». Последнюю могут закрыть не только на вход, но и на выход.
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