Во многих российских городах сегодня прошли военные парады, приуроченные к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества были перенесены с 9 мая из-за пандемии коронавируса и в итоге состоялись за день до начала голосования по поправкам в Конституцию. По данным нашего корреспондента, мало кто на московских улицах был в масках, дистанцию вообще никто не соблюдал. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Красной площади, где рядом с президентом на трибунах находились ветераны и приглашенные делегации. В числе присутствующих, в частности, был президент Белоруссии Александр Лукашенко со своим сыном, а также лидеры Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Сербии и других. Между тем, буквально в последний момент от участия в мероприятии отказался глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Дело в том, что у двух членов его делегации обнаружили коронавирус. Вместе с тем, еще утром Жээнбеков присутствовал в Кремле. Выступая с поздравительной речью на военном параде, Владимир Путин акцентировал внимание на том, что нацизм победил именно Советский Союз. Президент отметил, что долг нынешнего поколения – помнить о подвиге советских солдат.