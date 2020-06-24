В Москве на некоторых участках желающих принять участие в онлайн-голосовании оказалось больше, чем избирателей

В Москве на некоторых избирательных участках желающих принять участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции оказалось больше, чем избирателей. В участковых комиссиях не понимают, почему так получилось.

На одном из участков Троицкого округа заявление на участие в электронном голосовании подали 7 тысячи человек. Это втрое больше общей численности избирателей, прикрепленных к этому участку. Еще почти 1,5 тысячи человек открепились, чтобы проголосовать в другом месте. И хотя это самый яркий пример, участков с похожей картиной оказалось несколько. На этом, как утверждают в территориальной избирательной комиссии Троицкого округа, в действительности было подано лишь 400 заявлений на онлайн-голосование. А цифры, опубликованные на сайте Мосгоризбиркома, — невозможны, это, вероятно, «технический сбой». Председатель комиссии на этом участке сказала «Медузе», что не понимает, почему так произошло. В Мосгоризбиркоме и департаменте информационных технологий Москвы на запрос издания не ответили. Сергей Шпилькин, эксперт, проанализировавший статистику и обнаруживший аномалии, считает, что эта ситуация похожа на аферу, требующую срочного расследования, а электронное голосование в Троицком округе надо отменять.



Напомним, что оппозиция и многие эксперты критиковали систему электронного голосования за непрозрачность и возможность осуществления масштабных фальсификаций.