Мэрия Вены разослала жителям ваучеры для посещения ресторана

Их номинал составляет 25 евро для одного человека и 50 для семьи. Предполагается, что эта акция должна стимулировать горожан к походу в места общественного питания и служить, таким образом, восстановлению ресторанного бизнеса, который понес крупные убытки из-за ограничений, связанных с коронавирусом, — сообщает агентство ТАСС. По его данным, городская администрация отправила почти миллион ваучеров. На этой неделе они начали поступать в почтовые ящики каждого дома.