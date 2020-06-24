Полиция начала разгонять отдыхающих на Патриарших прудах в Москве

Своих требований покинуть сквер сотрудники правоохранительных органов не объясняют. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем телеграм-канале. Отмечается, что московская прокуратура собиралась заняться нарушителями тишины на Патриарших; на них якобы жаловались местные жители.