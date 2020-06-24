Главный храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» открыли для посетителей на день раньше, чем планировалось

Главный храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» в подмосковном парке Патриот открыли для посетителей на день раньше, чем планировалось. В Минобороны это объяснили большим наплывом желающих. Там утверждают, что сегодня там побывали более 10 тысяч человек. Одним из первых был известный кинорежиссер Эмир Кустурица. Он, в частности, выразил удивление по поводу того, что этот комплекс был построен за полтора года.
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