Главный храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» открыли для посетителей на день раньше, чем планировалось

Главный храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» в подмосковном парке Патриот открыли для посетителей на день раньше, чем планировалось. В Минобороны это объяснили большим наплывом желающих. Там утверждают, что сегодня там побывали более 10 тысяч человек. Одним из первых был известный кинорежиссер Эмир Кустурица. Он, в частности, выразил удивление по поводу того, что этот комплекс был построен за полтора года.