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21:33, 24 июня 2020

Второй раунд переговоров России и США по стратегической стабильности может пройти в Вене в конце июля-начале августа

Китай снова получит приглашение, — сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Напомним, Соединенные Штаты приглашали КНР на консультации, которые прошли 22 июня, но китайские представители на них не явились.



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