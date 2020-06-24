Второй раунд переговоров России и США по стратегической стабильности может пройти в Вене в конце июля-начале августа

Китай снова получит приглашение, — сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Напомним, Соединенные Штаты приглашали КНР на консультации, которые прошли 22 июня, но китайские представители на них не явились.
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