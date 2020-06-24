В ЦИК объяснили перестраховкой ситуацию с высоким числом заявлений на дистанционное голосование в Троицком округе

В Центризбиркоме объяснили перестраховкой ситуацию с высоким числом заявлений на дистанционное голосование в Троицком округе. Зампредседателя комиссии Николай Булаев сообщил ТАСС, что 30 тысяч жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявления. Уведомление об исключении данных избирателей из списка голосующих онлайн были направлены в участковые комиссии не только по месту жительства, но и в некоторые другие, в том числе, в Троицком округе. Это сделано для перестраховки от неоднократного голосования.
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