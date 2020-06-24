Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год

В организации считают, что ВВП страны сократится на 6,6%, против оценки в 5,5%, которую МВФ озвучивал в апреле. Экономический спад фонд объясняет кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса, а также снижением ожидаемых нефтяных доходов из-за обвала цен.

При этом июньский прогноз МВФ относительно роста российской экономики в 2021 году оказался более благоприятным, чем ранее. В организации считают, что ВВП вырастет на 4,1% (против 3,5% в апрельском прогнозе).