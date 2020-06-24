В парламент Молдовы внесен законопроект, запрещающий использовать серп и молот в политических целях

Авторы инициативы – депутаты партии социалистов, фактическим лидером которой является президент страны Игорь Додон. Документ опубликован на сайте парламента. Сегодня его рассмотрела и утвердила юридическая комиссия. Когда состоится пленарное заседание и голосование по проекту, пока неизвестно. Стоит отметить, что в республике действует партия коммунистов, символом которой являются серп и молот. Это единственный конкурент социалистов на левом фланге, — отмечает телеканал Дождь.