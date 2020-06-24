Второй раунд переговоров по контролю над вооружениями может пройти в конце июля или начале августа

Этого не исключил спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли. Он отметил, что дискуссии были жесткими, но честными, стороны были не согласны по многим вопросам, но подошли к этим переговорам уважительно. По его словам, Соединенные Штаты готовы к продлению российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегически-наступательных вооружений, но только при определенных обстоятельствах и прогрессе в ключевых сферах, включая программу Китая. Биллингсли также подчеркнул, что Вашингтон полностью согласен с российской позицией о том, что соглашение должно быть многосторонним. Спецпредставитель заявил, что США в ближайшее время ожидают новых встреч с Россией по СНВ на техническом уровне. Напомню, делегации России и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 22 июня в Вене. С российской стороны делегацию возглавил замглавы МИДа Сергей Рябков.
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