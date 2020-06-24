В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили большое число заявлений на электронное голосование

В территориальной избирательной комиссии Троицкого округа объяснили техническим сбоем слишком большое число заявлений на электронное голосование. В округе вообще нет участков, где было бы больше трех с половиной тысяч избирателей, — сказала интернет-изданию «Медуза» секретарь комиссии Елена Аристова. Ранее сегодня исследователь электоральный статистики Сергей Шпилькин написал в Фейсбуке, что от некоторых участков для электронного голосования открепилось больше граждан, чем всего там зарегистрировано. Наиболее аномальная ситуация, по его словам, произошла в Троицком округе Новой Москвы. Всего на дистанционное голосование записались более миллиона столичных жителей. Это каждый седьмой зарегистрированный избиратель в городе. Происходящее Шпилькин счел аферой, в которой надо разобраться.