Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу

«Урал» из Екатеринбурга в четвертьфинале на выезде обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:0. Следующим соперником «Урала» станут подмосковные «Химки», другую пару полуфиналистов составят петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Полуфиналы запланированы на 18 и 19 июля, финал назначен на 25-ое.