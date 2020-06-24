Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу

«Урал» из Екатеринбурга в четвертьфинале на выезде обыграл ярославский «Шинник» со счетом 2:0. Следующим соперником «Урала» станут подмосковные «Химки», другую пару полуфиналистов составят петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Полуфиналы запланированы на 18 и 19 июля, финал назначен на 25-ое.
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