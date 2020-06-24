«Яндекс» ожидает чистый убыток в размере до 4,5 миллиардов рублей и допускает снижение выручки из-за коронавируса

«Яндекс» ожидает чистый убыток в размере до 4,5 миллиардов рублей и допускает снижение выручки из-за последствий коронавируса. Это следует из опубликованного прогноза по финансовым результатам за второй квартал. В компании указали, что на показатель повлияло снижение операционной прибыли, а также потери из-за изменения курса валют.