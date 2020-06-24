Полиция Петербурга сочла матом лозунг «Антифашизм не преступление»

За это активист Павел Крисевич оштрафован на 500 рублей, — рассказала интернет-изданию «Медиазона» правовая защитница Варя Михайлова. Крисевич был задержан 22 июня возле окружного военного суда после оглашения приговора по так называемому делу «Сети». В протоколе говорится, что он скандировал лозунги в поддержку осужденных.