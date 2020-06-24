Апелляционный суд США обязал закрыть дело экс-помощника президента по нацбезопасности Майкла Флинна

Соответствующее решение опубликовано в базе данных суда. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку со своего поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с российским дипломатом.