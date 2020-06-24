Президент Косова отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура предъявила ему обвинения

Президент Косова Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура предъявила ему обвинения в военных преступлениях. Об этом написал в Твиттере специальный представитель по внешним переговорам между Сербией и непризнанной республикой Ричард Гренелл. В Вашингтоне 27 июня должна была пройти встреча представителей Белграда и Приштины. Сегодня стало известно, что Хашиму Тачи предъявлено обвинение в десяти пунктах, среди которых убийство, похищение людей, преследование и пытки. Речь идет о событиях 98-99 годов. В апреле спецпрокуратура направила обвинения в специальный суд по Косову. В прокуратуре пояснили, что решили опубликовать данную информацию в связи с тем, что Тачи неоднократно пытался помешать работе суда.