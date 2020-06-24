Вся официальная делегация Киргизии после возвращения из Москвы сдала еще один анализ на коронавирус

Все входившие в нее госслужащие, в том числе президент, уйдут на самоизоляцию до получения результатов исследования – предположительно, на три дня, — сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Те, у кого ранее тест был положительным, останутся на карантине 14 дней. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в последний момент отказался от участия в военном параде на Красной площади, поскольку у двух членов его делегации выявили коронавирус.
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В эти минуты в Москве начинается военный парад на Красной площади За несколько минут до начала парада на трибуны прошел Владимир Путин вместе с гостями. Президент вместе с лидерами ряда государств сидит на трибуне вместе с ветеранами, никакой дистанции между ними нет, на трибуне заняты все кресла…