Вся официальная делегация Киргизии после возвращения из Москвы сдала еще один анализ на коронавирус

Все входившие в нее госслужащие, в том числе президент, уйдут на самоизоляцию до получения результатов исследования – предположительно, на три дня, — сообщила пресс-служба главы киргизского государства. Те, у кого ранее тест был положительным, останутся на карантине 14 дней. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в последний момент отказался от участия в военном параде на Красной площади, поскольку у двух членов его делегации выявили коронавирус.