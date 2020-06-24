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20:03, 24 июня 2020

Отрицательный рост доходов на душу населения ожидается в нынешнем году практически во всех странах мира

Синхронизированный глубокий экономический спад прогнозируется как для стран с развитой экономикой, так и для государств с формирующимся рынком, и развивающихся. Об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат, представляя июльский бюллетень о перспективах развития мировой экономики. Эксперты фонда также прогнозируют более медленное восстановление мировой экономики в будущем году, чем ожидалось в апрельском докладе. Это худший спад со времен Великой депрессии 30-ых годов прошлого века, — подчеркнула экономист.



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