Отрицательный рост доходов на душу населения ожидается в нынешнем году практически во всех странах мира

Синхронизированный глубокий экономический спад прогнозируется как для стран с развитой экономикой, так и для государств с формирующимся рынком, и развивающихся. Об этом сообщила главный экономист Международного валютного фонда Гита Гопинат, представляя июльский бюллетень о перспективах развития мировой экономики. Эксперты фонда также прогнозируют более медленное восстановление мировой экономики в будущем году, чем ожидалось в апрельском докладе. Это худший спад со времен Великой депрессии 30-ых годов прошлого века, — подчеркнула экономист.