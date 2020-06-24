Из типографии в Санкт-Петербурге изъяли 2 с половиной тысячи стикеров против обнуления сроков Владимира Путина

Мероприятие проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму. Об этом сообщает интернет-издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их данным, на рулонах было написано «Не дай себя обмануть», «Нет» и «Вечное правление Путина?». Их сочли агитацией перед голосованием по поправкам в Конституцию и направили на лингвистическое исследование в СПБГУ. Как передает сетевое издание «МБХ медиа», изъятие стикеров связано со вчерашним задержанием редактора интернет-платформы «ЯГражданин» Сергея Беляева, активиста движения «Бессрочный протест» и сторонника «Объединения Перевозчиков России».
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