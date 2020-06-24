Кассационный суд в Пятигорске признал незаконными 10 отказов в проведении митингов в поддержку журналиста Гаджиева

Кассационный суд в Пятигорске признал незаконными 10 отказов в проведении митингов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на юриста Арсена Магомедова. Дагестанские активисты подавали 580 заявок на проведение митингов, но получали отказы. Из них 108 были обжалованы в региональных судах, которые признали решения законными. Решения этих судов теперь рассмотрит кассационный суд.

Журналист «Черновика» был задержан в июне прошлого года по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической и экстремистской организациях.