Цены на нефть ускорили свое падение примерно до 6% после выхода статистики Минэнерго США о ее запасах в стране

Цены на нефть ускорили свое падение примерно до 6% после выхода статистики Минэнерго США о ее запасах и добычи в стране. Так, стоимость августовских фьючерсов марки Brent опускались почти до 40 долларов за баррель. WTI торговалась ниже 38 долларов. Между тем, российская марка Urals в Европе резко подорожала с начала июня. Сейчас она стоит выше 45 долларов за баррель.