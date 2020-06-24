Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос

Он должен состояться 30 июня. Это связано с уголовным делом о назначении членов Высшего совета правосудия, по которому экс-глава государства проходит в качестве подозреваемого. В настоящее время Порошенко является фигурантом нескольких уголовных дел на Украине. Он сам ранее говорил, что не боится расследований, назвав обвинения в отношении себя написанными в Кремле.