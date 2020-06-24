В Кремле отрицают скорый отъезд Александра Лукашенко после военного парада в Москве

Президент Белоруссии по окончанию торжественной части был на приеме в Кремле вместе со своими гостями, — сообщил газете «Ведомости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, смогли ли поговорить главы двух государств. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на белорусское посольство сообщало, что Лукашенко улетел в Минск сразу по окончании парада на Красной площади.
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