В Кремле отрицают скорый отъезд Александра Лукашенко после военного парада в Москве

Президент Белоруссии по окончанию торжественной части был на приеме в Кремле вместе со своими гостями, — сообщил газете «Ведомости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он не уточнил, смогли ли поговорить главы двух государств. Ранее агентство ТАСС со ссылкой на белорусское посольство сообщало, что Лукашенко улетел в Минск сразу по окончании парада на Красной площади.