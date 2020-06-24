Президенту Косово Хашиму Тачи предъявлено обвинение в военных преступлениях

Речь идет о событиях 1998-1999 годах.

В обвинении 10 пунктов, среди которых убийства, похищения людей, преследования и пытки. В обвинительном акте утверждается, президент непризнанного Россией Косово Хашим Тачи и еще девять человек несут ответственность за смерть почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп и включают политических противников. Пострадали сотни человек. Документ, подготовленный Спецпрокураторой , был направлен ровно два месяца назад в Специальный суд, который был создан специально для рассмотрения военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово. Акт сначала изучит палата предварительного производства – она может как подтвердить обвинения, так и признать аргументы обвинения недостаточными. Напомню, что в результате войны в Косово погибло более 10 000 человек, более 1,5 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Спецпрокуратуре подчеркнули, что решили опубликовать информацию об обвинениях после попыток Тачи помешать работе Специального суда.