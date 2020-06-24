В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей. Это почти втрое больше, чем голосовало на выборах год назад. На это обратил внимание в своем Фейсбуке эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин. По его словам, если в среднем по столице распределение открепившихся для онлайн-голосования было равномерным, то в четырех участковых комиссиях Троицкого округа их количество превышает предельную нормативную численность избирателей на участке. Всего, согласно данным Центризбиркома, в Москве более миллиона человек решили проголосовать дистанционно. Таким образом, на электронное голосование записался каждый седьмой столичный избиратель. По мнению автора исследований, эта ситуация похожа на аферу, требующую срочного расследования.
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