В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам подали 39% от всех избирателей

В Троицком округе Новой Москвы заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию подали 39% от всех избирателей. Это почти втрое больше, чем голосовало на выборах год назад. На это обратил внимание в своем Фейсбуке эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин. По его словам, если в среднем по столице распределение открепившихся для онлайн-голосования было равномерным, то в четырех участковых комиссиях Троицкого округа их количество превышает предельную нормативную численность избирателей на участке. Всего, согласно данным Центризбиркома, в Москве более миллиона человек решили проголосовать дистанционно. Таким образом, на электронное голосование записался каждый седьмой столичный избиратель. По мнению автора исследований, эта ситуация похожа на аферу, требующую срочного расследования.